In Algeria 6 mesi di carcere per un ex leader di opposizione

ALGERI - Il tribunale Hussein-Dey di Algeri ha condannato Mohcine Belabbas, ex presidente del Raggruppamento per la Cultura e la Democrazia (Rcd), uno dei principali partiti di opposizione dell'Algeria, a sei mesi di reclusione e a una multa di 100.000 dinari (quasi 700 euro). Lo ha annunciato domenica sera il suo avvocato, Fetta Sadat, in un post pubblicato su Facebook. Belabbas, che aveva guidato il Rcd per dieci anni, è accusato, tra l'altro, di "ospitare uno straniero senza autorizzazione, impiegare uno straniero senza autorizzazione e ottenere documenti illegalmente". Il caso riguarda la morte di un cittadino marocchino nel cantiere della sua casa a Birkhadem, ad Algeri. Sebbene il caso sia stato archiviato nel 2018, la Gendarmeria nazionale ha deciso di riaprire un'indagine nei suoi confronti nell'estate del 2020, quando era presidente del partito. Avendo perso l'immunità parlamentare su richiesta del ministero della Giustizia, Belabbas è sottoposto a sorveglianza giudiziaria dal gennaio 2022.

