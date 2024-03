Blinken, su tregua aspettiamo progressi nelle prossime ore

(ANSAmed) - ROMA, 22 MAR - I negoziati per lo scambio dei prigionieri e una tregua a Gaza "stanno andando avanti, ci dovrebbero essere progressi nelle ore a venire". Lo ha detto il segretario di Stato americano, Antony Blinken, dopo l'incontro in Israele con il premier israeliano Benyamin Netanyahu. "Faremo del nostro meglio per riportare gli ostaggi a casa, i negoziatori stanno lavorando alacremente", ha aggiunto.(ANSAmed).

