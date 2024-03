(ANSAmed) - TEL AVIV, 22 MAR - Nell'incontro odierno con il gabinetto di guerra israeliano, il segretario di Stato, Antony Blinken, ha lanciato un serio avvertimento a Israele, secondo quanto riferisce il sito israeliano Walla, che cita una fonte imprecisata a conoscenza del colloquio. Blinken, secondo la fonte, ha detto: "Dovete preparare un piano chiaro (per il dopo Hamas, ndr) o resterete impantanati a Gaza". La prosecuzione della guerra senza un obiettivo preciso per il giorno dopo, ha aggiunto l'inviato di Biden, metterebbe in pericolo la sicurezza di Israele ed il suo status internazionale. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA