Servizi consolari più agili all'ambasciata d'Italia ad Algeri

(ANSAmed) - ALGERI, 21 MAR - L'ambasciatore d'Italia in Algeria, Alberto Cutillo e il direttore per i Paesi del Maghreb della società Vfs Global, Johan Virassamynaick, hanno firmato un nuovo accordo per facilitare il servizio consolare dedicato alle legalizzazioni.Come confermato all' ANSA dalla sede diplomatica, si tratta di un nuovo sistema che consentirà agli utenti della cancelleria consolare di Algeri di depositare le richieste per tale tipo di servizio attraverso i 7 centri Vfs Global dedicati all'Italia ad Algeri, Orano, Costantina, Annaba, Ghardaia, Adrar e il pop-up di Hassi Messaoud. Un servizio innovativo e capillare per agevolare i cittadini algerini e in particolare quelli residenti nelle aree più lontane dalla Capitale e in particolare nella regione sahariana.Secondo dati forniti dalla sede, il servizio per le legalizzazioni dei documenti è diventato nel corso degli ultimi 12 mesi la seconda attività consolare più rilevante per l'ambasciata d'Italia ad Algeri con un incremento di oltre il 40% delle pratiche trattate. Il dato conferma la crescente richiesta da parte degli utenti algerini per tale tipo di servizio a testimonianza di una maggiore presenza della comunità algerina in Italia anche per questioni legate ai ricongiungimenti familiari, allo studio, al lavoro e alle attività commerciali. (ANSAmed).

