Sánchez sarà in Giordania e Qatar per crisi umanitaria Gaza

(ANSAmed) - MADRID, 21 MAR - Il premier spagnolo Pedro Sánchez si recherà in Giordania e Qatar dall'1 al 3 aprile per colloqui sul conflitto fra Israele e Hamas e la crisi umanitaria che vive la popolazione di Gaza, segnala La Moncloa in una nota.Ad Amman Sánchez incontrerà il re di Giordania Abdallah II e a Doha l'emiro del Qatar, Tamim bin Hamad al-Thani con i quali analizzerà la situazione in Medio Oriente e, in particolare, la catastrofe umanitaria sulla fascia di Gaza, al centro della riunione del Consiglio europeo che comincia oggi a Bruxelles.La Spagna reclama una pausa o un cessate il fuoco umanitario per far arrivare gli aiuti a Gaza e ha proposto la convocazione di una conferenza internazionale per avanzare nella soluzione dei due Stati, Israele e Palestina. E Sánchez ha già annunciato l'intenzione di chiedere al Congresso nella legislatura il riconoscimento da parte della Spagna dello Stato palestinese.Madrid chiede inoltre di mantenere l'appoggio all'Agenzia delle Nazioni Unite per i Rifugiati palestinesi (Unrwa) e il rispetto del diritto internazionale da parte di Israele nella sua risposta agli attacchi del 7 ottobre di Hamas. (ANSAmed).

