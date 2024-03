Emergency, 'con porti lontani lasciamo scoperti i soccorsi'

(ANSAmed) - BOLOGNA, 21 MAR - Per arrivare a Ravenna "abbiamo impiegato quattro giorni di navigazione. L'assegnazione di porti così lontani ha l'effetto di lasciare scoperta l'area di ricerca e soccorso dove continuano a esserci casi di imbarcazioni in difficoltà". Così Domenico Pugliese, comandante della Life Support, nave di Emergency sbarcata questa mattina a Ravenna con 71 migranti salvati in zona Sar maltese diversi giorni fa."Questa politica sottrae tempo prezioso alle attività di ricerca e crea un vuoto proprio dove è necessaria e urgente la presenza delle navi della flotta civile, data l'assenza di una missione coordinata a livello europeo". (ANSAmed).

