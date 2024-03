Blinken in Egitto, 'ogni sforzo per il cessate il fuoco a Gaza'

(ANSAmed) - IL CAIRO, 21 MAR - "E' necessario intensificare tutti gli sforzi per raggiungere il più presto possibile un cessate il fuoco globale" a Gaza e "attuare la risoluzione del Consiglio Sicurezza n. 2720 sull'afflusso di aiuti, superando gli ostacoli che pone Israele". Lo hanno sottolineato il segretario di Stato americano, Antony Blinken, e il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry, secondo un portavoce del ministero degli Esteri del Cairo, durante il loro incontro seguito al colloquio di Blinken con il presidente egiziano, Abdel Fattah Al Sisi.Il portavoce egiziano ha dichiarato che Blinken ha espresso la sua soddisfazione per la visita in Egitto e che gli Stati Uniti intendono approfondire le relazioni strategiche in tutti i settori. "Sono stati anche riesaminati gli sforzi degli Stati Uniti per facilitare l'ingresso di aiuti umanitari a Gaza e sostenere i negoziati per lo scambio di ostaggi e prigionieri per tentare di raggiungere una tregua umanitaria".Il ministro degli Esteri egiziano, da parte sua, ha riaffermato con forza la posizione dell'Egitto contraria a qualsiasi operazione militare israeliana nella confinante città di Rafah, che "raddoppierebbe la grave situazione umanitaria in cui ora si trovano i suoi abitanti". E ha ricordato la totale contrarietà dell'Egitto rispetto ai tentativi di evacuare il popolo palestinese dai suoi territori L'incontro ha toccato anche una serie di altre questioni regionali di reciproco interesse. Il segretario di Stato, riferisce il portavoce egiziano - "ha elogiato i passi positivi fatti dallo scorso anno sul percorso delle relazioni Usa-Egitto in ambito economico. Ha quindi promesso che proseguirà il sostegno americano a numerosi progetti di sviluppo nei settori dell'istruzione e della sanità, e per rafforzare il ruolo del settore privato in agricoltura, turismo e nella ricerca scientifica". (ANSAmed).

