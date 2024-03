Tunisia: Saied ordina rimozione barriere su Avenue Bourguiba

(ANSAmed) - TUNISI, 20 MAR - Il presidente tunisino, Kaïs Saïed, in occasione di una visita al ministero dell'Interno, sulla centralissima Avenue Bourguiba, "ha ordinato la rimozione delle barriere di sicurezza che circondano la sede del ministero e l'apertura del viale al traffico automobilistico". Lo ha riferito l'agenzia di stampa Tap, anticipando il video diffuso poi dalla stessa presidenza che mostra agenti di polizia intenti a togliere le barriere che da anni ormai impediscono la circolazione delle auto e dei pedoni davanti dalla sede del dicastero.Molti osservatori hanno letto questa decisione come il segnale di raggiungimento di una certa stabilità dal punto di vista della sicurezza nel Paese. Interrogato sulla questione dalla radio locale Mosaique fm il ministro dell'Interno, Kamel Feki, ha dichiarato che questa decisione è arrivata in risposta alle richieste dei tunisini. Durante una visita sul viale principale della capitale, Feki ha aggiunto che il popolo tunisino ha sofferto molto e ha sopportato circostanze difficili in questi anni e che ora è tempo di "trovare una formula per porre fine allo stato di caos e di anarchia". Viale Habib Bourguiba "è stato completamente aperto a tutti i tunisini per garantire il loro diritto alla libertà di circolazione", ha detto. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA