Tajani, governo non arretra sulla richiesta di verità per Regeni

(ANSAmed) - ROMA, 20 MAR - "Non abbiamo interrotto e non intendiamo interrompere la richiesta di verità sul Regeni. Il governo segue con attenzione attiva il processo avviato in Italia in cui siamo parte civile". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani in un question time alla Camera sul partenariato strategico Ue-Egitto e il partenariato tra Italia ed Egitto.Tajani ha ricordato che "anche grazie alle rinnovate relazioni tra Italia ed Egitto Patrik Zaki è potuto tornare in Italia, senza clamore da parte del governo o rulli di tamburo, senza minacce, ma con un'azione diplomatica seria e credibile"."L'Egitto è un partner ineludibile nel Mediterraneo" su energia, sicurezza, migrazioni e anche per affrontare l'attuale conflitto in Medio Oriente. Da questo punto di vista la visita di Giorgia Meloni con Ursula von der Leyen al Cairo "ha sancito il partenariato globale e strategico tra l'Europa e l'Egitto", ha affermato il Ministro.Tajani ha sottolineato che "riportare il Nord Africa al centro dell'agenda europea è stato un successo del nostro governo", ed il modello di partnership con l'Egitto si basa sul "modello avviato con la Tunisia" e che si auspica di "replicare con altri Paesi dell'area". La sfida è "rafforzare vicinato sud per affrontare le sfide comuni", tra cui la migrazione, ha detto Tajani, ricordando come esempio positivo di questa strategia il "calo del 60% degli arrivi dal Mediterraneo centrale rispetto allo stesso periodo scorso anno, come riportato da Frontex".(ANSAmed).

