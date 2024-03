Israele per il terzo giorno a Shifa,'uccisi 90 terroristi'

Prosegue per il terzo giorno quella che l'esercito israeliano definisce "una operazione precisa" di antiterrorismo all'interno dell'ospedale Shifa di Gaza e degli edifici vicini. Finora - ha reso noto il portavoce militare - "sono stati uccisi circa 90 terroristi, 300 sospetti sono stati interrogati nell'area dell'ospedale e altri 160 sono stati trasferiti in Israele per essere interrogati". I militari, ha aggiunto il portavoce, hanno trovato armi nell'area dell'ospedale, ed hanno avuto cura di "non colpire civili, pazienti, squadre mediche e macchinari medici".La radio militare ha aggiunto che nello Shifa i soldati hanno trovato ''centinaia di terroristi di Hamas e della Jihad islamica'' che ritenevano di essere al sicuro all'interno dell'ospedale e che sono stati colti di sorpresa dall'ingresso dei soldati. Nelle perquisizioni della struttura i soldati hanno trovato ''archivi di Hamas'' ed anche materiale dell'esercito israeliano che i commando di Hamas avevano prelevato il 7 ottobre nel loro attacco al valico di Erez, fra Gaza ed Israele.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA