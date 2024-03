Israele, 'eliminati alti ufficiali di Hamas a Rafah'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 20 MAR - L'esercito israeliano e i servizi di sicurezza hanno annunciato l'uccisione di alti ufficiali di Hamas a Rafah nel sud della Striscia dove "assistevano l'ala militare dell'organizzazione". Lo ha detto il portavoce militare spiegando che si tratta di Sayid Katab Alkhashash, Osama Hamd Zaher, Muhammad Aud Almelalakhi, capi dell'Ufficio di emergenza di Hamas per il nord e l'est di Rafah e di Hadi Abu Alrus Kasin, un ufficiale operativo. "Erano incaricati - ha sottolineato il portavoce - di coordinare le attività di Hamas nelle zone umanitarie e per il collegamento con gli operativi della fazione sul campo". (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA