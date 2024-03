Hamas, 'la risposta di Israele alla tregua è negativa'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 20 MAR - La risposta di Israele alle proposte di Hamas per il cessate il fuoco "è stata in termini generali negativa". Lo ha detto Osama Hamdan in un conferenza stampa ripresa dai media israeliani, tra cui Haaretz.l funzionario ha aggiunto che lo Stato ebraico "non risponde alle richieste e ha di fatto ritirato i precedenti via libera forniti ai mediatori"."Mentre noi ci apprestiamo ad entrare a Rafah, e la cosa richiederà un po' di tempo, continuiamo ad operare con forza nel centro e nel sud di Gaza". Lo ha detto il premier israeliano Benyamin Netanyahu in un messaggio ai cittadini di Israele aggiornandoli sulla sua conversazione con il presidente Usa Joe Biden. "Voglio che sappiate - ha ricordato Netanyahu - che ho già approvato i piani operativi dell'esercito su Rafah e presto approveremo i piani di sgombero della popolazione civile dalla zona dei combattimenti". (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA