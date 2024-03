Haaretz, 'Blinken in Israele durante il suo prossimo viaggio in Medioriente'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 20 MAR - Il segretario di stato Usa Antony Blinken sarà in Israele nei prossimi giorni nel corso della sua visita nel Medio Oriente. Lo ha riferito Haaretz. In un primo momento notizie di fonte internazionale non davano questa possibilità. (ANSAmed).

