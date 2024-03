Blinken arrivato in Arabia Saudita, venerdì in Israele

(ANSAmed) - GEDDA, 20 MAR - Il segretario di Stato americano, Antony Blinken, è atterrato a Gedda, in Arabia Saudita, dove incontrerà il principe ereditario Mohammed bin Salman, prima tappa del nuovo tour in Medio Oriente per discutere del conflitto a Gaza e di aiuti alla popolazione palestinese. Nel frattempo il Dipartimento di Stato Usa ha fatto sapere che il viaggio includerà anche una visita in Israele, venerdì. Domani è previsto l'arrivo in Egitto.Nel programma del suo viaggio Blinken non aveva specificato che sarebbe andato in Israele, anche se il governo dello Stato ebraico ieri ha affermato che la visita del capo della diplomazia Usa era invece prevista. (ANSAmed).

