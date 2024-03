(ANSAmed) - WASHINGTON, 19 MAR - Antony Blinken parte domani per il suo sesto viaggio in Medio Oriente dall'attacco di Hamas del 7 ottobre.Il segretario di stato Usa incontrerà i massimi dirigenti sia dell'Arabia Saudita che dell'Egitto, tra cui il principe ereditario saudita Mohammed bin Salman e il presidente egiziano Abdel Fatah al-Sisi. Lo scrive il Washington Post, sottolineando che questa potrebbe essere la prima visita nella regione senza una sosta in Israele, in un momento in cui i rapporti tra i due Paesi sono gelidi. (ANSAmed).

