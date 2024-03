Tajani,gli accordi con l'Egitto non c'entrano con il caso Regeni

(ANSAmed) - ROMA, 19 MAR - "Gli accordi con L'Egitto non hanno nulla a che vedere con il processo Regeni, che deve andare avanti, deve essere fatta luce. In ogni incontro che abbiamo avuto con il presidente al Sisi, anche io personalmente, abbiamo ribadito l'importanza dell'azione che sta svolgendo la magistratura italiana per scoprire la verità sulla vicenda Regeni e assicurare i colpevoli alla giustizia. Noi andiamo avanti, il dialogo con l'Egitto è fondamentale per la stabilità dell'intero Medio oriente, basta guardare al ruolo del Cairo per la pace a Gaza, a cioò che sta accdendo nel Mar Rosso e a Suez: il ruolo dell'Egitto è molto importante". Lo ha affermato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani a Radio 24."L'Egitto è un grande Paese che si affaccia sul Mediterraneo, da questo Paese dipende molto la stabilità nel nord del continente africano. Non credo che noi dobbiamo favorire l'ascesa del Fratelli musulmani, cioè del fondamentalismo islamico. Detto questo, nel memorandum che è stato firmato si insiste sempre sulla necessità di riforme, sul rispetto dei diritti umani, ma se tanti Paesi, compresa l'Ue sono andati in Egitto vuol dire che c'è una logica in questa scelta", ha aggiunto. (ANSAmed).

