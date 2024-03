Israele, in due giorni uccisi 50 terroristi nell'ospedale Shifa

(ANSAmed) - TEL AVIV, 19 MAR - In due giorni di operazioni nell'ospedale Shifa di Gaza e negli edifici circostanti i militari israeliani "hanno ucciso oltre 50 terroristi e catturato circa 180 sospetti": lo ha affermato il portavoce militare israeliano secondo cui i militari colpiscono con precisione i loro obiettivi e scoprono quantità di armi "facendo al tempo stesso attenzione a non colpire civili, personale medico e macchinari medici". "Siamo impegnati - ha aggiunto il portavoce - in operazioni contro infrastrutture terroristiche di Hamas e contro i suoi quadri, che sono incorporate di proposito entro infrastrutture civili". (ANSAmed).

