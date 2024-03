Unicef dona 1 milione di dollari per i bambini di Gaza in Egitto

(ANSAmed) - IL CAIRO, 15 MAR - Il Fondo delle Nazioni Unite per l'infanzia (Unicef) ha annunciato di aver firmato un accordo da un milione di dollari (48 milioni di EGP) con la Mezzaluna Rossa egiziana per sostenere i bambini palestinesi di Gaza in Egitto.La Mezzaluna Rossa egiziana invia ogni giorno 30.000 pasti caldi a Gaza durante il Ramadan e si appresta ad aumentare il numero fino a 50 mila. Sta inoltre completando un campo profughi a Khan Younis.L'Unicef ha anche firmato un accordo di cooperazione con il Ministero egiziano della Solidarietà Sociale per espandere il programma di gestione dei casi di bambini colpiti da conflitti armati, in particolare fornendo sostegno psicologico e sociale ai bambini palestinesi di Gaza residenti in Egitto con le loro famiglie.La firma è avvenuta durante un incontro al Cairo tra il ministro della Solidarietà sociale Nevine El-Qabbaj e la delegazione dell'Unicef guidata da Denis Ulour, capo del Dipartimento per la protezione dell'infanzia. Era presente anche Laurent Chapoy, consigliere senior per la protezione dell'infanzia.El-Qabbaj ha spiegato che i servizi di soccorso vengono forniti alla Mezzaluna Rossa egiziana dall'ufficio centrale del Ministero della solidarietà sociale e attraverso filiali in tutto il Paese.Ha inoltre sottolineato il ruolo dei volontari che compiono sforzi significativi in tutte le sedi, in particolare nella sala operativa dell'ufficio centrale, aperta 24 ore su 24 per monitorare le attività della Mezzaluna Rossa palestinese.Il ministro della Sanità e della Popolazione Khaled Abdel-Ghaffar, ha sottolineato che l'Egitto ha accolto 44.065 palestinesi feriti da Gaza dall'inizio della guerra israeliana nella Striscia, quasi un quarto dei quali bambini. Di loro, 10.730, sono stati vaccinati in Egitto contro la poliomielite, il morbillo, la rosolia e la parotite. (ANSAmed).

