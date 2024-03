Tajani, 'basta con tutti questi morti per la guerra a Gaza'

(ANSAmed) - ROMA, 15 MAR - "Anche in Medio Oriente dobbiamo lavorare coi Paesi musulmani moderati, ivi compreso l'Egitto, parte fondamentale per cercare di trovare un accordo per la pace nella Striscia di Gaza. Basta con tutti questi morti, civili israeliani e palestinesi, il popolo italiano vuole la pace" ma "si può fare coi mediatori e l'Egitto è fondamentale da questo punto di vista, come anche il Qatar". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani intervistato da Bruno Vespa al salone LetExpo di Verona. (ANSAmed).

