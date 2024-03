Israele ribadisce, 'le richieste di Hamas sono infondate'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 15 MAR - "Le richieste di Hamas sono infondate". Lo ha detto l'ufficio del premier israeliano Benyamin Netanyahu, secondo cui "una delegazione israeliana partirà per Doha dopo che il gabinetto per le politiche di sicurezza avrà discusso la posizione di Israele".Il premier israeliano Benyamin Netanyahu ha intanto approvato "i piani d'azione a Rafah". Lo fatto sapere l'ufficio del premier spiegando che l'Idf "si sta organizzando per gli aspetti operativi legati all'evacuazione dei civili". (ANSAmed).

