Hamas attacca Abu Mazen, 'nomina Mustafa atto unilaterale'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 15 MAR - Hamas ha attaccato la decisione del presidente palestinese Abu Mazen di incaricare Mohammed Mustafa come premier per formare un nuovo governo palestinese, definendola "unilaterale". "Si tratta - ha detto la fazione su Telegram - di un rafforzamento della politica di esclusione e di un approfondimento della divisione, in un momento storico cruciale, in cui il nostro popolo e la sua causa nazionale hanno un disperato bisogno di consenso e unità". Hamas ha poi invocato "elezioni democratiche con la partecipazione di tutte le componenti del popolo palestinese".Hamas ha poi detto di "rigettare" la decisione di Abu Mazen che "indica la profondità della crisi all'interno della leadership dell'Autorità, il suo distacco dalla realtà, e l'ampio divario tra questa e il nostro popolo, le sue preoccupazioni e aspirazioni, il che è confermato dalle opinioni della stragrande maggioranza del nostro popolo che ha espresso il proprio parere perdita di fiducia in queste politiche e tendenze". Secondo la fazione islamica "la massima priorità nazionale ora è affrontare la barbara aggressione sionista e la guerra di sterminio e di fame che l'occupazione sta conducendo contro il nostro popolo nella Striscia di Gaza, e affrontare i crimini dei suoi coloni in Cisgiordania e a Gerusalemme occupata". (ANSAmed).

