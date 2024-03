Haftar, margine ristretto per una soluzione politica in Libia

(ANSAmed) - BENGASI, 15 MAR - Il comandante generale dell'Esercito nazionale libico (Lna), Khalifa Haftar, ha affermato che al percorso politico "sono state date più opportunità di quanto si dovrebbe, senza che all'orizzonte appaiano segnali di soluzioni consensuali che portino a un giusto accordo di pace e procedere verso il raggiungimento della stabilità politica".Lo ha detto durante un discorso fatto durante le esercitazioni militari navali nell'ambito del progetto di mobilitazione "Dignity Shield" 2024 per il Capo di Stato Maggiore delle Forze terrestri, che si è svolto nella città di Sirte."Il margine per la concessione di opportunità è diventato ristretto", ha aggiunto. "Siamo pronti e non esiteremo a prendere decisioni coraggiose e ordini per affrontare chiunque voglia interferire con il destino del Paese". (ANSAmed).

