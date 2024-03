Fonti, 'stop a accordo Ue-Israele sul tavolo dei ministri Ue'

Lo stop dell'accordo di associazione tra Ue e Israele dopo le "violazioni dei diritti umani fondamentali" nell'attacco a Gaza saranno al centro del Consiglio Affari Esteri di lunedì dopo che Spagna e Irlanda, in una lettera, hanno chiesto a Bruxelles di sospendere la cooperazione."Qualsiasi decisione di sospendere l'accordo di associazione con Israele va preso dal Consiglio all'unanimità.Una valutazione su come Israele sta violando diritti umani fondamentali anche sarà presa dal Consiglio europeo. Lunedì al Consiglio Affari Esteri ci sarà una discussione preliminare su questo. Borrell chiederà se ci sono le condizioni per sospendere o meno l'accordo di associazione con Israele. Cosa accadrà non lo sappiamo, vediamo come andrà la discussione", ha spiegato un alto funzionario Ue. Allo stesso tempo ci si attende un accordo politico sulla messa in campo di sanzioni ad Hamas e, in un momento successivo ai coloni israeliani. "L'endorsement politico è atteso per lunedì, la finalizzazione legale delle sanzioni sarà successiva", ha spiegato la fonte.

