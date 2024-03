Al Cairo una delegazione dell'Unrwa con commissario Lazzarini

(ANSAmed) - IL CAIRO, 15 MAR - Philippe Lazzarini, Commissario Generale dell'Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso dei rifugiati palestinesi (Unrwa), è arrivato oggi al Cairo a capo di una delegazione, nell'ambito di un tour nella regione che lo porterà anche in Giordania, per seguire gli ultimi sviluppi nella Striscia di Gaza. Lo riferiscono fonti dell'aeroporto del Cairo. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA