Tajani, 'non siamo in guerra con gli Houthi'

(ANSAmed) - ROMA, 14 MAR - "L'Italia non è in guerra" con gli Houthi, "noi siamo contro la guerra" e "quando ci sono attacchi terroristici di un'organizzazione che non è statuale non si è in guerra, si protegge il proprio traffico mercantile". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del convegno 'Le nuove schiavitù - Convegno sulla tratta' all'ambasciata d'Italia presso la Santa Sede."Noi con gli Houthi vogliamo abbassare il tiro, non alzarlo.Ma siamo determinati nella difesa del traffico mercantile italiano nel Mar Rosso. Ecco perché abbiamo insistito che ci fosse un'operazione militare europea strettamente difensiva, Aspides, della quale noi abbiamo il comando operativo. Difensiva non significa immobile, ma che in caso di attacco - via cielo o mare - c'è una pronta reazione. Come abbiamo abbattuto i tre droni siamo pronti ad abbattere altri mezzi offensivi e a difendere da attacchi marittimi", ha aggiunto il titolare della Farnesina. (ANSAmed).

