"Noi dal 7 ottobre abbiamo bloccato i contratti per la vendita delle armi con Israele, cosa che ci è stata riconosciuta anche a livello internazionale". Dopo quella data "possono esserci stati adempimenti di vecchi contratti, ma nessuno dei prodotti esportati in base a contratti precedenti al 7 ottobre dello scorso anno poteva essere utilizzato a Gaza.Siamo di esempio per il rispetto delle regole". Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a margine del convegno "Le nuove schiavitù - Convegno sulla tratta" all'ambasciata d'Italia presso la Santa Sede, commentando l'inchiesta di Altreconomia sull'export di armi italiane verso Tel Aviv basata su dati Istat.

