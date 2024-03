Onu, Israele ha ucciso un giornalista libanese il 23 ottobre

(ANSAmed) - ROMA, 14 MAR - Un'indagine condotta da Unifil, il contingente militare Onu schierato nel sud del Libano, ha confermato nelle ultime ore che un carro armato israeliano ha ucciso il fotoreporter dell'agenzia di stampa Reuters, Issam Abdallah, e ferito altri giornalisti il 13 ottobre scorso.La relazione dell'Onu afferma che il carro israeliano ha sparato due proiettili da 120 mm su un gruppo di giornalisti chiaramente identificabili, violando il diritto internazionale.La relazione di Unifil evidenzia inoltre che non c'erano stati scambi di fuoco nella zona per 40 minuti prima e dopo l'attacco. Non è quindi chiaro perché il carro israeliano abbia attaccato i giornalisti.La relazione sottolinea che attaccare civili, in questo caso giornalisti chiaramente identificabili, viola la risoluzione 1701 del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite e il diritto internazionale.La risposta dell'esercito israeliano all'incidente è stata quella di condurre un'indagine interna e di rivedere le procedure per prevenire futuri incidenti simili.Secondo gli israeliani l'azione militare di quel giorno era una risposta ad un attacco di Hezbollah. Questa circostanza è smentita dalla relazione dell'Onu.Il Comitato per la Protezione dei Giornalisti ha segnalato un alto numero di giornalisti uccisi in tutto il Medio Oriente dal 7 ottobre scorso. (ANSAmed).

