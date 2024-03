(ANSAmed) - ROMA, 14 MAR - Altre 300 tonnellate di generi alimentari dovrebbero essere caricate nelle prossime ore su una seconda nave umanitaria destinata alla Striscia di Gaza attualmente attraccata nel porto cipriota di Larnaca: lo ha reso noto ad Al Jazeera l'organizzazione benefica statunitense World Central Kitchen (Wck), che sta preparando la missione."I nostri pallet dovrebbero essere controllati e caricati entro la fine della giornata", ha affermato la Wck in un comunicato, aggiungendo di non poter confermare quando la nave sarà in grado di salpare.La prima nave con circa 200 tonnellate di aiuti umanitari del gruppo non governativo Open Arms è partita per Gaza martedì. (ANSAmed).

