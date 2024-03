Migranti: Oim, sistema soccorsi ampiamente insufficiente

"Il sistema di soccorso in mare è ancora ampiamente insufficiente". È quanto scrive su X il portavoce dell'Oim per il Mediterraneo Flavio Di Giacomo dopo la notizia dell'ennesima tragedia tra l'Europa e la Libia in cui sarebbero morti una sessantina di migranti, parlando dell' "urgenza di fare di più per salvare vite"."Siamo profondamente turbati" della notizia del naufragio sottolinea l'account dell'Oim, "è necessaria un'azione urgente per rafforzare i pattugliamenti marittimi e prevenire ulteriori tragedie".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA