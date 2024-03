L'amministrazione Biden appoggerebbe una limitata operazione di Israele a Rafah, nel sud della Striscia di Gaza, a patto che questa abbia come "priorità" i capi di alto livello di Hamas piuttosto che un'offensiva su larga scala. Lo scrive Politico, che cita alti funzionari statunitensi.Un'operazione del genere ha registrato finora il contrasto non solo degli Usa ma anche della comunità internazionale a causa della presenza a Rafah di centinaia di miglia di sfollati palestinesi. Politico ha citato anche funzionari israeliani, i quali hanno ribadito che i piani di evacuazione della popolazione da parte dell'esercito non sono ancora pronti.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA