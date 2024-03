Hamas, 'palestinesi di Cisgiordania, marciate sulla Spianata'

TEL AVIV - Hamas ha chiesto ai palestinesi della Cisgiordania di "marciare" verso la Spianata delle Moschee a Gerusalemme e di "spezzare le catene dell'occupazione e del suo assedio". In un post su Telegram - riferendosi ai palestinesi uccisi da Israele in varie episodi oggi - la fazione islamica ha salutato nel "terzo giorno del sacro Ramadan i martiri" di Gerusalemme, Jenin e Betlemme, compreso "l'eroico accoltellamento" dove sono stati feriti due israeliani. "E' una jihad di vittoria - ha concluso - o di martirio".



Intanto, l'agenzia palestinese Wafa riferisce che due palestinesi sono stati uccisi e altri 4 feriti durante un'operazione dell'esercito israeliano a Jenin, nel nord della Cisgiordania, nelle vicinanze di un ospedale, e altri due palestinesi sono stati colpiti a morte la scorsa notte da forze di sicurezza israeliane ad al-Jib, a nord di Gerusalemme.



Quest'ultima notizia è stata confermata dalla radio militare israeliana, secondo cui i palestinesi stavano lanciando bottiglie incendiarie verso automobilisti israeliani.



Ieri nel campo profughi di Shuafat, un ragazzo palestinese era stato colpito a morte in una manifestazione anti-israeliana organizzata per il Ramadan. Secondo l'emittente il giovane aveva sparato un fuoco d'artificio sugli agenti, "mettendoli in pericolo". Rinforzi di polizia sono stati inoltrati a Gerusalemme.

