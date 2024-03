Von der Leyen, 'a Gaza serve cessate il fuoco umanitario subito'

(ANSAmed) - STRASBURGO, 12 MAR - "Nelle attuali circostanze, gli aiuti da soli non risolveranno la crisi. Naturalmente Israele ha il diritto di difendersi e combattere Hamas. Ma la protezione dei civili deve essere garantita in ogni momento, in linea con il diritto internazionale. In questo momento c'è solo un modo per ripristinare un flusso adeguato di aiuti umanitari.La popolazione di Gaza ha bisogno di una pausa umanitaria immediata che porti a un cessate il fuoco sostenibile. E ne hanno bisogno adesso". Lo ha detto la presidente della Commissione Ue ursula von der Leyen alla Plenaria dell?Eurocamera. (ANSAmed).

