Ramadan in Spianata Moschee, preghiera vietata agli 'under 55'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 12 MAR - Particolari misure di sicurezza sono state adottate da Israele riguardo la partecipazione di palestinesi della Cisgiordania nella spianata delle moschee di Gerusalemme nei venerdì del Ramadan. Il Coordinatore delle attività israeliane nei territori (Cogat) ha stabilito che potranno partecipare alle preghiere del venerdì gli uomini di età superiore ai 55 anni, le donne di oltre 50 ed i bambini al di sotto dei dieci anni. Per superare i posti di blocco agli ingressi di Gerusalemme i palestinesi della Cisgiordania dovranno comunque esibire permessi speciali emessi dal Cogat.Il timore di Israele - ha spiegato oggi un responsabile della polizia di Gerusalemme - è che in concomitanza con la guerra a Gaza Hamas cerchi di destabilizzare la situazione nella Spianata delle Moschee e, di riflesso, anche in Cisgiordania. Ieri, secondo un portavoce militare, un attentatore suicida palestinese è stato ucciso da una unità speciale in Cisgiordania mentre si apprestava ad entrare in territorio israeliano con un ordigno molto potente pronto per l'uso. (ANSAmed).

