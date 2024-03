Israele, 'circa 100 razzi lanciati oggi dal Libano'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 12 MAR - Circa 100 razzi sono stati lanciati in due riprese dal Libano verso le Alture del Golan, nel nord di Israele, questa mattina. Lo ha fatto sapere, citato dai media, l'esercito israeliano secondo cui si tratta di una delle maggiori salve di tiri da Libano dall'inizio della guerra con Gaza.Alcuni dei razzi - secondo la stessa fonte - sono stati intercettati dal sistema di difesa anti missili, mentre la maggior parte sono caduti in aree aperte. Non si segnalano vittime al momento. Il risposta, l'aviazione israeliana ha colpito 3 siti di lancio da cu sono partiti i razzi.Hezbollah successivamente ha rivendicato la responsabilità del doppio lancio di razzi. Lo ha fatto sapere la milizia sciita in un comunicato, citato dai media israeliani, nel quale si sostiene che sono state prese di mira con razzi Katiuscia due basi militari israeliane sulle Alture del Golan. Il tiro - ha proseguito la stessa fonte - è stato effettuato in risposta ai recenti attacchi di Israele, incluso quello della scorsa notte nella città di Baalbek dove è stata riferita la morte di un civile e il ferimento di altre 6 persone. (ANSAmed).

