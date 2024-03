Iran, il Ramadan è un'occasione per fermare il genocidio a Gaza

(ANSAmed) - TEHERAN, 12 MAR - "Il Ramadan, mese del digiuno dei musulmani, può essere un'eccellente opportunità per i Paesi islamici affinché riprendano l'iniziativa per fermare il genocidio e i crimini di guerra a Gaza da parte del regime sionista di apartheid, alla luce della loro piena unità e convergenza". Lo ha affermato il ministro degli Esteri iraniano, Hossein Amirabdollahian, in un messaggio su X, aggiungendo che "gli sviluppi a Gaza hanno mostrato che la questione della Palestina è una causa comune e la principale priorità per i mondo musulmano. È chiaro che la resistenza sarà la principale vincitrice".L'inizio del Ramadan è stato annunciato oggi dai predicatori iraniani sciiti, come ogni anno un giorno dopo l'inizio del Ramadan nei Paesi musulmani a maggioranza sunnita del Medio Oriente, che seguono l'esempio dell'Arabia Saudita, rivale dell'Iran nella regione. (ANSAmed).

