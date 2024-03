Bozza vertice Ue, 'Israele non avvii operazione a Rafah'

(ANSAmed) - STRASBURGO, 12 MAR - "Il Consiglio europeo esorta il governo israeliano ad astenersi da un'operazione di terra a Rafah, dove oltre un milione di palestinesi sta attualmente cercando sicurezza dai combattimenti e accesso all'assistenza umanitaria". E' quanto si legge nella bozza delle conclusioni del vertice Ue dei prossimi 21 e 22 marzo. Si tratta della prima bozza delle conclusioni del vertice, che sarà sul tavolo della riunione dei Rappresentanti Permanenti (Coreper II) domani mattina. I leader - si legge nel testo - "chiedono una pausa umanitaria immediata che porti ad un cessate il fuoco sostenibile".La presidente della Commissione Ue, oggi, è intervenuta alla Plenaria dell'Eurocamera sui principali temi in agenda al vertice dei 27 di marzo e ha sottolineato due punti, in particolare: Medio Oriente e allargamento. Il capitolo sulla crisi a Gaza aggiornerà la posizione unitaria dei Paesi Ue rispetto alla prima dichiarazione ufficiale diffusa nei giorni successivi all'attacco del 7 ottobre. Al vertice informale dello scorso 1 febbraio, infatti, la presidenza Ue optò per non inserire il dossier nelle conclusioni finali visto che le posizioni tra i Paesi membri erano ancora piuttosto distanti.Nella bozza del testo i leader europei esprimono la loro "profonda preoccupazione per la catastrofica situazione umanitaria a Gaza e per il suo effetto sproporzionato sui bambini, nonché per l'imminente rischio di carestia. Un accesso umanitario completo, rapido, sicuro e senza ostacoli nella Striscia di Gaza e in tutta la zona è essenziale per fornire alla popolazione civile assistenza salvavita e servizi di base su larga scala".Il Consiglio europeo, si legge ancora "accoglie con favore l'apertura di una rotta marittima per l'assistenza di emergenza da Cipro a Gaza. Dovrebbero essere adottate misure immediate per prevenire ulteriori spostamenti di popolazione e fornire un rifugio sicuro alla popolazione". Nel capitolo mediorientale viene anche accolto con favore il lancio della missione Aspides e si rimarca la necessità di cominciare la discussione per una soluzione dei due Stati. "Il Consiglio europeo invita alla moderazione in Cisgiordania e a Gerusalemme Est. Condanna fermamente la violenza estremista dei coloni. I responsabili devono essere chiamati a risponderne. Il Consiglio europeo invita il Consiglio ad accelerare i lavori per l'adozione di misure restrittive pertinenti", sottolineano ancora i leader Ue.(ANSAmed).

