Ministro greco visita la fregata della marina per Aspides

(ANSAmed) - ATENE, 11 MAR - Il ministro della Difesa greco, Nikos Dendias, ha visitato la fregata Hydra della Marina greca, attualmente impegnata a pattugliare il Golfo di Aden nell'ambito dell'operazione europea Aspides, a protezione del traffico commerciale nel Mar Rosso. Lo riporta Kathimerini. "Sono venuto a vedere le condizioni in cui state operando e per ribadire che siamo molto orgogliosi di quello che state facendo. So bene che la patria vi ha mandato in una zona pericolosa, ma devo dirvi che siete qui, lo sapete, per difendere i nostri interessi nazionali", ha ribadito Dendias all'equipaggio, e ha pubblicato sul suo account di X le foto della visita a bordo della fregata.La nave è salpata lunedì scorso dalla base navale di Salamina e alla fine della scorsa settimana ha attraccato al porto di Gibuti per l'approvvigionamento di carburante e altri rifornimenti. Dopo aver completato le azioni richieste, la fregata è stata impiegata nella sua area di competenza, riporta Kathimerini. (ANSAmed).

