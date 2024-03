Il vicepresidente della Camera d'Egitto in visita in Italia

IL CAIRO - Il vice capo della Camera dei rappresentanti egiziana Mohamed Abu Al Enein, ha lasciato questa mattina il Cairo per recarsi con un aereo privato a Roma per una visita durante la quale discuterà in ambito parlamentare del sostegno alla cooperazione tra Egitto e Italia. Lo riferiscono fonti dell'aeroporto.

Prima di partire, Al Enein si è intrattenuto nella sala vip dello scalo, spiegando che, nel corso della sua visita, incontrerà alcuni alti funzionari e personalità per discutere del sostegno alla cooperazione, in particolare nei settori quelle presentate al Parlamento del Mediterraneo.

All'attenzione, gli sviluppi regionali e internazionali di interesse comune, compresi gli sviluppi nella Striscia di Gaza e l'immigrazione clandestina, nonchè le opportunità d'investimento e cooperazione economica.

Per domenica prossima è attesa la visita in Egitto della premier Giorgia Meloni del primo ministro belga, Alexander De Croo, e di quello greco, Kiriakos Mitsotakis, ed è previsto un incontro con il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi.





