Ue, corridoio marittimo con Usa ed Emirati Arabi per Gaza

(ANSAmed) - BRUXELLES, 08 MAR - "Oggi, insieme agli Emirati Arabi Uniti e agli Stati Uniti, sostenuti da altri partner cruciali, lanciamo un corridoio marittimo per fornire assistenza umanitaria tanto necessaria" alla popolazione di Gaza. Lo annuncia la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante un punto stampa a Cipro.



"Siamo ormai molto vicini all'apertura del corridoio" marittimo tra Cipro e Gaza, "si spera sabato o domenica". Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante un punto stampa a Cipro con il presidente cipriota, Nikos Christodoulidis.



La presidente dell'esecutivo Ue ha indicato che la prima operazione pilota - in collaborazione con gli Stati Uniti e gli Emirati Arabi - partirà oggi con una nave che lascerà il porto cipriota di Larnaca per portare i primi aiuti a Gaza e testare il corridoio.



"L'Europa sta finanziando un importante sforzo di aiuto umanitario per i palestinesi a Gaza e nell'intera regione, con 250 milioni di euro solo quest'anno", ha spiegato von der Leyen, durante un punto stampa a Cipro con il presidente cipriota, Nikos Christodoulidis.



"Siamo qui perché i palestinesi, in particolare a Gaza, hanno bisogno di tutto il nostro aiuto. La situazione umanitaria a Gaza è disastrosa, con famiglie palestinesi innocenti e bambini alla disperata ricerca dell'assistenza primaria. Siamo di fronte a una catastrofe umanitaria a Gaza e siamo al fianco dei civili innocenti in Palestina", ha sottolineato la presidente della Commissione.

Sono cinque in tutto i Paesi Ue che prendono parte al corridoio marittimo lanciato dall'Ue insieme agli Stati Uniti e agli Emirati Arabi per fornire aiuti umanitari alla popolazione di Gaza. Lo riferisce la Commissione europea in una nota.

Oltre a Cipro, promotore dell'iniziativa, saranno impegnati nelle operazioni di assistenza anche l'Italia, la Germania, la Grecia e l'Olanda. L'adesione di Roma era stata anticipata dal ministro degli Esteri e vicepremier Antonio Tajani. Al corridoio parteciperà anche il Regno Unito.

José Andrés, il famoso chef e fondatore di World Central Kitchen, sta lavorando con gli Emirati Arabi per far sbarcare imbarcazioni anfibie, cariche di cibo, sulle coste di Gaza. Lo scrive Axios. Riconoscendo che gli aiuti a Gaza sono pericolosamente carenti, Joe Biden ha ordinato alle forze armate americane di costruire una banchina temporaneo a Gaza per aprire un corridoio umanitario marittimo. Ma il completamento del progetto richiederà settimane, quindi gli aiuti non arriveranno prima della fine di questo mese. Gli Emirati Arabi Uniti e Andrés hanno lavorato a una soluzione più rapida, ma più rischiosa. I loro aiuti umanitari potrebbero arrivare a Gaza entro pochi giorni, consegnati da navi provenienti da Cipro. "Stiamo lavorando con l'urgenza di adesso", ha detto lo chef ad Axios. "Vale la pena provare. Dobbiamo provare", ha proseguito, alludendo alle enormi sfide logistiche e tecniche dell'operazione. "Se ci riusciamo, tutti saranno aiutati", ha aggiunto.

