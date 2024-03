Tajani lunedì con Fao, Pam e Croce Rossa per 'Food for Gaza'

(ANSAmed) - ROMA, 08 MAR - Lunedì 11 marzo 2024, alle ore 18.00, il vicepresidente del Consiglio e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, incontrerà il Direttore della Fao Qu Dongyu, la Direttrice Esecutiva del Pam Cindy H. McCain e il Segretario Generale della Federazione Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (Ficross) Jagan Chapagain, per lanciare l'iniziativa "Food for Gaza". Seguirà un punto stampa nella Sala Mosaici della Farnesina.L'Italia fin dall'inizio del conflitto - sottolinea una nota del ministero - è stata in prima linea nel garantire assistenza umanitaria alla popolazione di Gaza, fornendo beni di prima necessità e dando assistenza a persone bisognose di cure, tra cui minori e relative famiglie. L'iniziativa "Food for Gaza", guidata dalla Farnesina insieme a Fao, Pam e Federazione Internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa (Ficross), è finalizzata ad agevolare l'accesso degli aiuti alimentari, alleviare le sofferenze della popolazione e garantire la sicurezza alimentare nella Striscia di Gaza.Il punto stampa verrà trasmesso in streaming.I giornalisti e i cine-foto-operatori interessati a seguire il punto stampa in presenza potranno inviare la richiesta di accreditamento, entro lunedì 11 marzo, alle ore 12.00, via e-mail all'indirizzo accreditamentostampa@esteri.it (tel. 06 3691 3432 - 8573 o 3078), seguendo le seguenti modalità: Per i rappresentanti degli organi di stampa italiani: copia del documento di identità; lettera d'incarico della testata di appartenenza oppure - in assenza di quest'ultima - copia del tesserino professionale.Per i rappresentanti degli organi di stampa stranieri non accreditati presso la Farnesina: copia del documento di identità; lettera della testata di appartenenza; nota Verbale dell'Ambasciata a Roma del Paese dell'organo di stampa rappresentato.Per i rappresentanti della stampa stranieri già accreditati presso la Farnesina, si richiede l'invio della richiesta di accredito, allegando copia di un documento d'identità.I giornalisti e i cine-foto-operatori accreditati potranno accedere alla Farnesina dall'ingresso principale, lato sinistro, dalle ore 17.45 entro le ore 18.15 del giorno 11 marzo.(ANSAmed).

