8 marzo: Israele, 'l'Onu agisca su violenze sessuali di Hamas'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 08 MAR - Il ministro degli Esteri israeliano Israel Katz ha oggi espresso compiacimento per la richiesta da parte di Usa, Gran Bretagna e Francia di convocare una seduta del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite ''sulle violenze sessuali di Hamas'', all'indomani della pubblicazione di un rapporto in merito redatto da Pramila Patten, la rappresentante speciale delle Nazioni Unite che raccoglie testimonianze su violenze sessuali nei conflitti.''Nella Giornata internazionale delle donne - ha proseguito Katz su X - l'Onu ed il suo Segretario generale Antonio Guterres devono agire, non possono restare in silenzio. E' tempo di qualificare Hamas un gruppo terroristico, e di liberare tutti gli ostaggi''. (ANSAmed).

