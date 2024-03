8 marzo: Israele, 19 donne ancora ostaggio di Hamas a Gaza

(ANSAmed) - TEL AVIV, 08 MAR - In occasione della Giornata internazionale delle donne il portavoce militare israeliano Daniel Hagari ha osservato che fra i 134 ostaggi israeliani nelle mani di Hamas a Gaza ci sono anche 19 donne, ''che non potranno dunque celebrare la ricorrenza''.''Agam, Liri, Karina, Daniela, Naama, Shiri, Carmel, Noa, Arbel, Amit, Doron, Emily, Eden, Romi, Inbar, Ofra, Judi, Shani e Mya - ha scritto Hagari su X - noi non ci fermiamo nemmeno un momento, faremo tutto il possibile per riportare a casa voi e tutti gli altri ostaggi''. ''Senza di voi - conclude - il nostro cuore e' infranto''.Al tempo stesso Hagari ha reso omaggio al contributo giunto dalle soldatesse israeliane, ''quelle che sono cadute e quelle che difendono i nostri confini. Abbiamo visto la forza femminile al meglio''. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA