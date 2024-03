8 marzo: Hamas, 'almeno 9mila donne uccise a Gaza dal 7 ottobre'

(ANSAmed) - ROMA, 08 MAR - Almeno 9.000 donne sono state uccise a Gaza dal 7 ottobre. Ad affermarlo è il ministero della Sanità della Striscia, controllato da Hamas, secondo quanto riportato da Cnn.Secondo il ministero palestinese, circa 60.000 donne incinte nella Striscia soffrono di "malnutrizione, disidratazione e mancanza di assistenza sanitaria adeguata" e circa 5.000 donne incinte partoriscono ogni mese in "condizioni dure, non sicure e malsane".Anche l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi Urnwa ha pubblicato una dichiarazione su X affermando che una media di 63 donne vengono uccise nell'enclave ogni giorno. "Nella Giornata Internazionale della Donna, le donne di Gaza continuano a sopportare le conseguenze di questa guerra brutale", si legge nel messaggio. (ANSAmed).

