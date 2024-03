Amb. Usa in Israele, 'i negoziati sugli ostaggi non sono finiti'

(ANSAmed) - TEL AVIV, 7 MAR - ''E' un errore pensare che i negoziati sugli ostaggi siano finiti'': lo ha affermato l'ambasciatore degli Stati Uniti in Israele Jack Lew.''Conversazioni sono ancora in corso. Ci sono persone che vanno e vengono. Divergenze vengono ridotte''. Lew ha così risposto ad una osservazione sottopostagli da un moderatore nel corso di un dibattito organizzato dall'Istituto di studi strategici (Inss) di Tel Aviv. ''Dobbiamo fare tutto il possibile per riportare gli ostaggi indietro'', ha detto ancora Lew, in uno dei suoi primi interventi pubblici in Israele da quando, quattro mesi fa, ha assunto l'incarico. (ANSAmed).

