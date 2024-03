(ANSAmed) - IL CAIRO, 06 MAR - E' stato convecato per oggi al Cairo il Consiglio dei ministri degli Esteri dei Paesi arabi per esaminare la catastrofica situazione umanitaria nella Striscia di Gaza. Lo fa sapere il portavoce del ministero degli Esteri egiziano."Gli sforzi si stanno unendo e l'Egitto sta facendo ogni sforzo sul piano politico, della sicurezza e umanitario per fermare la brutale guerra nella Striscia di Gaza e salvare i palestinesi dal flagello", scrive Abu Zeid, portavoce di Sameh Shoukry, su X.; (ANSAmed).

