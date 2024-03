(ANSAmed) - TEL AVIV, 06 MAR - Una commissione di inchiesta ufficiale ha addossato al premier Benyamin Netanyahu la ''responsabilità personale'' per la strage avvenuta nell'aprile 2021, quando 45 ebrei ortodossi morirono schiacciati dalla folla durante una celebrazione religiosa sul monte Meron, in Galilea.''Tuttavia - hanno aggiunto i tre membri della commissione secondo la radio pubblica Kan - nei suoi confronti non abbiamo preso decisioni di carattere operativo''. I giudici hanno incolpato di ''responsabilità personale'' anche ad Amir Ohana (allora ministro per la sicurezza interna ed oggi presidente della Knesset) e il capo della polizia Yaakov Shabtai.(ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA