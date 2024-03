Crosetto a Ankara, 'Turchia strategica per Mediterraneo stabile'

(ANSAmed) - ISTANBUL, 05 MAR - "Comune volontà di promuovere dialogo e pace in Medio Oriente. La Turchia, nostro prezioso Alleato, svolge un ruolo strategico per la stabilizzazione del Mediterraneo allargato: una vera priorità per la sicurezza dell'intera Europa". Lo ha affermato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, durante un incontro con l'omologo turco Yasar Guler, ad Ankara, dov'è in visita, come riportato su X dal ministeroo. Crosetto ha avuto un colloquio ad Ankara con l'omologo turco, Yasar Guler. Durante l'incontro, chiuso alla stampa, sono state discusse le relazioni commerciali a livello bilaterale e questioni regionali, riporta l'agenzia turca Dha.Prima dei colloqui, Crosetto ha deposto una corona di fiori all'Anitkabir, il mausoleo del fondatore della Repubblica di Turchia, Mustafa Kemal Ataturk, fa sapere il ministero della Difesa su X. (ANSAmed).

