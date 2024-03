(ANSAmed) - ROMA, 04 MAR - Una guerra lungo il confine meridionale del Libano non sarebbe "contenibile". Lo ha detto l'inviato speciale americano Amos Hochstein in visita a Beirut, citato da Sky news, mentre continuano gli sforzi diplomatici per fermare gli scontri a fuoco tra Hezbollah e Israele."Un cessate il fuoco temporaneo non è sufficiente. Una guerra limitata non è contenibile", ha affermato."Gli Stati Uniti sono convinti che una soluzione diplomatica sia la sola via per porre fine alle ostilità" al confine libanese tra Hezbollah e Israele, ha sottolineato Hochstein.(ANSAmed).

