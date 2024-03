Libano, il negoziatore Usa oggi a Beirut per congelare il conflitto

(ANSAmed) - ROMA, 04 MAR - Il negoziatore statunitense tra Hezbollah e Israele, Amos Hochstein, inviato speciale del presidente Joe Biden, è atteso oggi a Beirut per un nuovo round di colloqui mirati a "congelare il fronte sud" del Libano dove opera il movimento armato libanese. Lo riferiscono media di Beirut, secondo cui Hochstein incontrerà il presidente del Parlamento Nabih Berri, alleato di Hezbollah e a capo di un partito armato - Amal - coinvolto nel conflitto armato con Israele. Hochstein ha in agenda incontri anche con il premier uscente Najib Miqati, a capo di un governo di cui fanno parte ministri di Hezbollah, e il comandante delle forze armate libanesi, il generale Joseph Aoun, appena rientrato da una visita istituzionale in Italia.Secondo i media libanesi, "Hochstein ha l'obiettivo di scindere il conflitto tra Hezbollah e Israele da quello a Gaza".E proporrà agli interlocutori istituzionali libanesi, vicini a Hezbollah, un piano di de-escalation composto in tre fasi: 1) cessazione delle operazioni militari e conseguente ritorno degli sfollati da ambe le parti della linea di demarcazione tra i due paesi; 2) schieramento dell'esercito libanese nel sud del Libano dove attualmente operano gli Hezbollah; 3) avvio dei negoziati per la delimitazione del confine terrestre tra Libano e Israele, una questione mai risolta da più di un secolo.Media e analisti libanesi insistono nel dire che i primi due punti sono in realtà espressione degli interessi di Israele, che mira alla cessazione degli attacchi da parte di Hezbollah per alleggerire la pressione sul governo Netanyahu da parte di circa 80mila israeliani sfollati dall'Alta Galilea. (ANSAmed).

