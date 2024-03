Johansson, 'i rimpatri sono aumentati nel 2023 del 15%'

BRUXELLES - "L'anno passato abbiamo aumentato i rimpatri del 15%, abbiamo un sistema migliore in funzione e lavoriamo finalmente in modalità 'team Europe'". Lo ha detto la commissaria agli Affari interni, Ylva Johansson, arrivando al Consiglio Ue, precisando che i ministri a Bruxelles prenderanno nota degli avanzamenti sul Patto per la migrazione.



In settimana Johansson si recherà poi con i colleghi spagnolo e belga in Mauritania, per firmare un accordo sulla migrazione.





